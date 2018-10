Julio César Uribe a la U: "Tienen que estar unidos de verdad porque de otra manera no les va a alcanzar" [VIDEO]

Los días pasan y el tiempo se agota para Unviersitario de Deportes. El cuadro crema sabe perfectamente que se jugará una nueva final este jueves 4 de octubre ante el conjunto de Sport Huancayo en Lima, así como los venideros ante Unión Comercio, Binacional, Sport Rosario, Sport Boys, entre otros. Una derrota no solo podría desencadenar la renuncia o posible despido del entrenador chileno Nicolás Córdova, también sería el generador de la peor crisis institucional, a nivel deportivo, en el equipo de Ate.

Esta situación fue analizada por el ex entrenador de la selección peruana, Julio César Uribe, quién fue tajante al señalar que la confianza es la clave para que Universitario de Deportes salga del bache del descenso que lo está llevando a Segunda División.

"Particularmente, en las experiencias que he ma tocado asumir equipos en esa situación, lo primero es: descomprimirse emocionalmente, eso es lo primero. Cuando un jugador está al límite de las emociones y las emociones tienen que ver con las dudas, es muy difícil, el corazón no te alcanza, la mente tampoco porque estás confundido", indicó Uribe en Fox Sports Radio Perú.

"El técnico creo que tiene trabajar mucho en cómo recuperar la alegría del jugador para más allá de la dificultad que está viviendo encontrar una forma de juego que te ayude a ganar, esto no es de garra, esto es de inteligencia, pienso", añadió.

Uribe señaló que la unión será otro factor determinante y no solo por parte del plantel sino de todos los actores que componen a Universitario de Deportes.

"Es fundamental transmitirle confianza al jugador y algunos de nosotros, vamos a mencionar que ¿Vemos a la U con confianza? Obviamente no. Entonces ¿sobre qué tiene que trabajar? En la parte deportiva, sí, lo puede resolver, pero sino sienten todos los integrantes de esa dificultad que ahora le corresponde a la U, y no logran unificarla, les aseguro que el corazón no alcanza. Ahora tienen que estar unidos de verdad, porque de otra manera, no les va a alcanzar", finalizó.

EL DATO

Julio César Uribe dirigió a la selección peruana en dos periodos: 2000-2002 y 2007.