Universitario vs Unión Comercio: Werner Schuler anota el 1-1 de los cremas [VIDEO]

El Torneo Clausura se pone de candela por las cosas que se tienen en juego. Una de las principales preocupaciones de los equipos es el descenso, donde Universitario se ha visto inmiscuido y hoy, en casa ante Unión Comercio, rival directo, tiene la obligación de llevarse los 3 puntos y tratar de alejarse.

Las acciones no iniciaron anda bien para los 'Cremas', pues Wilmer Aguirre anotó el 1-0 visitante a los 20 minutos. No obstante, los dirigidos por Nicolás Córdova no bajaron los brazos en busca del empate que los devuelva la vida en el cotejo y encontraron su premio a pocos minutos del descanso.

El transitorio empate llegó a los 44', en una jugada de tiro libre para Universitario. Un buen centro de Pablo Lavandeira, elevado y al área chica, le llegó a la posición de Werner Schuler, quien apareció, casi de sorpresa, atrás de toda la línea defensiva de Unión Comercio que se encontraba en su propia área.

Schuler, ante la veloz caída del balón, puso el pie derecho y le cambió de palo al guardameta Ángel Zamudio, inflando las redes y desatando la alegría en todos los hinchas de Universitario que asistieron al Estadio Nacional. Todavía queda el segundo tiempo y Unión Comercio no planea dejar las cosas fáciles.