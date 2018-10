Universitario: ¿Es buena noticia que el Estadio Monumental pase a ser del cuadro merengue?

Hace unos días Universitario y Gremco firmaron la escritura pública que hizo oficial que el estadio Monumental se convierta de manera oficial en propiedad del cuadro merengue luego de 18 años desde su construcción en la cual generaba una hipoteca a favor de la constructora por el valor de 57 millones de dólares, cumpliendo un laudo arbitral del 2007.

Pero al parecer no todo sería color de rosa como explicó Raúl Leguía el ex administrador de la "U" a La República quien contó la razón por la cual no firmó ese documento en su gestión. "Nosotros no firmamos este contrato porque Gremco tenía que terminar muchas obras que quedaron inconclusas en el club. Una de ellas era la sede social y así como esa, hay varios temas. Lo que ellos hacen, estaba en prelación quinta del pago y ahora pasa a ser tercera. Tampoco ha terminado con los temas de saneamiento como luz y agua. Por eso ningún presidente de la ‘U’ ni administrador concursal lo firmaba, pero ahora como son juez y parte, lo hacen”.

Asimismo Raúl Domínguez, representante de una facción de socios, explicó una parte que es de importancia a los hinchas. “que pase a nombre de la ‘U’ sería bueno si no estuviéramos en etapa concursal y cerca de la liquidación. Es preocupante porque en el Poder Judicial y Fiscalía estamos intentando demostrar que esa deuda ya está pagada con un proceso contencioso administrativo. Hemos hecho una demanda por atentar contra el patrimonio de la ‘U’. Lo que buscará Gremco es que en una etapa de liquidación, pueda cobrar. El administrador no trabaja para el bien del club sino para el principal acreedor. Por eso no es una buena noticia”, manifestó.

Cuando se concrete la transferencia, Gremco seguirá cobrando por los derechos de publicidad estática y también sumará ingresos por el alquiler del coloso para los eventos. Lo cierto es que en febrero del 2019 se cumple el plazo para que el plan de reestructuración y Campo Mar ya tendría que tener un cambio de zonificación. Si ello no pasa, el club podría entrar en liquidación y el Monumental también podría ser rematado.

Por otro lado los beneficios que tiene este acuerdo es que Universitario podría poner a la venta el nombre del estadio Monumental como sucede en países europeos, claro ejemplo el Alianza Arena del Bayern Múnich.

EL DATO

57 millones de dólares es el monto que ha sido determinado en la hipoteca. 2019 se cumple el plazo para que se ponga en marcha el plan de reestructuración.