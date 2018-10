Anthony Osorio le dio otro milagro a Universitario

Anthony Osorio es el gran causante que en estos momentos los hinchas cremas sigan celebrando el tremendo triunfazo de ayer en Moquegua. Su gol, en los minutos de descuentos, hizo que estalle de alegría medio país (más uno) porque poco a poco Universitario de Deportes se aleja del descenso. en un año para el olvido.

“¡Ufff! No tengo palabras para explicarlo, muchachos. Disculpen”, fue el primer contacto de Anthony Osorio con la prensa al final del partido.

Y pues tenía razón. Era el momento de celebrar, abrazar a tus compañeros por el esfuerzo entregado y agradecer a esa hinchada fiel que viene llenando estadios en todas las fechas. Anthony Osorio lo sabía y nos dejó una gran enseñanza. Leamos lo que enseguida dijo el joven delantero al retirarse a los vestuarios.

“Este triunfo es de todos. Yo hice el gol, pero también lo pudo hacer cualquiera de mis compañeros. Lo importante es que ganamos y seguimos dando alegrías a nuestra hinchadas”, confesó Anthony Osorio.

En el análisis del partido, Anthony Osorio no dejó dudas. Demostró que es el segundo delantero: si no está Dennis, él mismo es. Pero bueno, ayer Córdova apostó por Daniel Chávez y las decisiones siempre se respetan.

Anthony Osorio ingresó en el minuto 57 por Chávez. Corrió, trajinó y siempre fue una opción cuando los cremas se iban al ataque. No solo fue el gol y listo. No señores. El atacante de Universitario de Deportes ya demostró que se trata de una jugador interesante. Capaz su nombre no vende mucho, pero siempre la lucha y se ‘mata’ por su camiseta.

Y su premio llegó en los minutos de descuentos. Tras un error de Tello en el área de Binacional, apareció Anthony Osorio con un derechazo para vencer a Sotillo y celebrar con sus compañeros la tercera victoria consecutiva de Universitario de Deportes.