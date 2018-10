Rinaldo Cruzado: "Yo soy un referente en el equipo y no puedo transmitir mi tristeza" [VIDEO]

Rinaldo Cruzado como referente y capitán del cuadro que dirige Pablo Bengoechea salió a declarar después de la derrota ante el cuadro de FBC Melgar, este momento de Alianza Lima no es deseado y hoy se encuentran lejos de conseguir el ansiado Torneo Clausura. Eso lo entiende 'Ri' y en conversación con Fox Sports Radio Perú, detalló cada una de sus sensaciones.

El pensamiento de Cruzado va con la conciencia de entender la actualidad, es un trágico año después de haber sido campeones nacionales la temporada pasada: "Esta situación es difícil por lo que genera Alianza pero considero que tenemos un gran grupo para salir de este bache. Hay que trabajar con la misma humildad de siempre y en los siguientes partidos tendremos esa mejoría que tanto queremos".

Aplicando la ley de autocrítica para verse como un líder positivo, transmitiendo que solamente 'con trabajo podrán salir del hoyo negativo' donde hoy están: "Esperemos que nada más sea un bajón, el grupo siempre ha trabajado mentalizado en los objetivos más allá de los resultados. Si seguimos entrenando y viviendo el día a día como ahora, seguro vamos a dar la talla para lo que queremos más adelante".

Así mismo, no ocultó sus sensaciones internas como principal referente en el plantel, son muchos chicos con los que hoy comparte y no puede flaquear ante malos resultados: "Estoy triste por lo que me está tocando vivir estas semanas pero esa tristeza no la llevo al entrenamiento porque soy un referente del equipo y lo más importante dentro del vestuario es cómo se siente el compañero".

Sin embargo, hizo una confesión que gustará al hincha de Alianza Lima, porque demuestra una vergüenza deportiva y rebeldía necesaria para ganarle al mal momento: "Tengo que demostrar que sigo fuerte porque soy el capitán, ya me tengo que olvidar del penal fallado. Yo soy una persona de no caerse ante las críticas, me han criticado toda mi carrera y sigo de pie. Tengo las mismas ganas e ilusión de poder seguir demostrando lo que pueda dar".

Por último, la forma de jugar que implanta el técnico se respeta y se va a muerte con ello, enfatizó Rinaldo Cruzado: "Lo de la forma de juego no se habló recién este año, sino desde que llegó Pablo. En esta instancia se habla más de eso pero nosotros hacemos lo que el técnico nos pide. Respetamos e intentamos plasmar su idea, por más que los hinchas pidan otra cosa. Somos un grupo que trata de asimilar lo que él quiere porque es el entrenador de Alianza hoy por hoy. La creencia del grupo y de mi parte siempre está ahí, no pensamos en lo que las demás personas quieren".

EL DATO:

Rinaldo Cruzado tiene 4 títulos nacionales con Alianza Lima: 2003, 2004, 2006 y 2017.