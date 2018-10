Jersson Vásquez: "A todo jugador el inspira ser llamado a la selección" [VIDEO]

El lateral izquierdo de Universitario de Deportes, Jersson Vásquez, confesó que la situación que atravesaba el cuadro crema - en la previa del encuentro ante Sport Huancayo - era más que preocupante. La dolorosa derrota sufrida ante Ayacucho FC por 4-2 terminó por desnudar las falencias defensivas, punto trascendental en sus aspiraciones para salvar la categoría.

"Las cosas cambiaron, se puede decir, después del partido con Sport Huancayo. Pienso que se había tocado fondo y dentro de todo sabíamos el peligro en el que estábamos. Cada día que pasaban los partidos eran más difícil, pero que todavía estábamos a tiempo de poder reaccionar. Estos cuatro partidos (victorias) nos dan aire para seguir luchando por el descenso. Estamos más tranquilos", refirió en entrevista a Fox Sports Radio Perú.

Vásquez indicó que la presencia de líderes dentro del plantel sirvieron como soporte para salir del duro momento. Uno de ellos, Juan Manuel Vargas, a pesar de que no es tomado en cuenta, incide mucho en el ánimo y rendimiento del plantel dirigido por Nicolás Córdova.

"Juan Manuel (Vargas) pueda que no esté jugando, pero su apoyo es muy bueno, fundamental. Por mi cabeza no pasa de ser comprensible o no, él viene trabajando bien, a la par de todos, pero es un tema del comando técnico y solamente ellos saben el motivo del cuál Juan no esté alternando. Sabemos que es parte importante del grupo", detalló.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de llegar a la selección peruana. El futbolista de 32 años expresó que le inspira ser llamado por Ricardo Gareca para la 'Bicolor'.

"Agradezco que me hayan tomado en cuenta, eso quiere decir que uno viene realizando las cosas de la mejor manera, pero es un tema que a todo jugador lo inspira, el poder ser llamado. Es algo que lo manejo con mucha calma y mi presente es Universitario. Mientras mi nombre no esté en una lista de la selección, la verdad no es que me haga muchas ilusiones", detalló.

"Imagínate sería algo bonito por parte de nosotros (que los dos laterales de Universitarios sean llamados a la selección), en lo personal, compartir muchos años en tres equipos distintos, si se da el plus de la selección sería hermoso. Paso a paso. Si se da bienvenido sea", concluyó.

EL DATO

Jersson Vásquez debutó en Sporting Cristal en la temporada 2004. Fue promovido por Wilmar Valencia.