Copa Perú: conoce los ocho clubes que pelearán por la gloria en el fútbol macho 

El pasado fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de la fase de octavos de final de la Copa Perú y ya se conocen a los ocho clubes clasificados, entre ellos Atlético Torino de Talara, que pelearán por el ascenso a primera división.

El último sábado Santos FC de Nasca fue el primer clasificado al dejar fuera de carrera al Unión Alfonso Ugarte de Tacna. El domingo se jugaron otros siete partidos que definieron la clasificación de los otros equipos restantes.

Los clubes que se apuntaron en los cuartos de final de la Copa Perú son Atlético Torino de Talara, Alianza Universidad de Huánuco, Molinos El Pirata de Lambayeque, Credicoop San Cristóbal de Moquegua, Las Palmas de Chota, Social Venus de Huacho y UDA de Huancavelica.

Entre los ocho clasificados se disputarán cuatro llaves con partidos de ida y vuelta de donde resultarán cuatro ganadores que disputarán la finalísima, adonde el ganador clasificará a primera división.

CUARTOS DE FINAL

UDA vs Las Palmas

Molinos El Pirata vs Credicoop San Cristóbal

Atlético Torino vs Alianza Universidad

Santos FC vs Social Venus

FECHAS

IDA: 10/11 Noviembre

VUELTA: 17/18 Noviembre

EL DATO

Los que se ubiquen segundo y tercero en la Copa Perú chocarán con los que ocupen dichas posiciones en la segunda división. Del cuadrangular saldrán otros dos clasificados.