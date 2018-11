Pablo Bengoechea sobre la San Martín: "Le pedí al equipo que juegue pensando en el 2 de diciembre"

Alianza Lima empató ante la San Martín con la mente puesta en los partidos de semifinales ante Melgar, así lo confirmó el técnico grone, Pablo Bengoechea quien resaltó que el equipo no sufrió lesionados para los encuentros definitorios por el título nacional.

Pablo Bengoechea, además afirmó que ante Binacional, jugarán con un equipo alterno. “La alegría es que no hubo lesionados para prepararnos hacia el partido del 2 de diciembre", dijo.

Luego, el técnico uruguayo manifestó. "Los futbolistas que están en capilla no van a jugar. Haremos un equipo con Riojas, Godoy, pensamos que el domingo va a estar, y Lemos que también va a estar. Los jugadores que están en capilla no van a viajar”, adelantó Bengoechea sobre el duelo ante Binacional. “El fútbol se mide por goles no por quien tiene más la pelota y más ocasiones de gol”, agregó.

Finalmente dijo. “Les pedí al equipo que juegue pensando en el 2 de diciembre. Estos son partidos oficiales, pero nosotros pensamos en la semifinal. Queremos que todos lleguen sanos a ese día”.

EL DATO

Alianza Lima jugará ante Melgar la semifinal ida el 2 de diciembre. La vuelta serpa tres días después.