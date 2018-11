Steven Rivadeneyra reveló los colores que quiere vestir el próximo año y no es Alianza Lima | VIDEO

A pesar de no haber conseguido el objetivo de los play off, Steven Rivadeneyra aseguró sentirse satisfecho con el desempeño que dejó en Deportivo Municipal, y a dos meses de iniciar la próxima temporada reveló la ilusión que tiene por vestir una nueva camiseta y no se refirió a Alianza Lima.

Steven Rivadeneyra manifestó que aún no tiene claro cuál será el rumbo de su futuro, sin embargo, no dudó en expresar el anhelo que tiene de defender a la Selección Peruana. “Tengo la ilusión de llegar a la selección, uno trabaja para ello. A un jugador siempre le gustaría vestir la camiseta de su selección, pero algo falta así que hay que mejorar”, confesó.

Además, contó que compartir elenco con Carlos Cáceda le ayudó a incrementar sus habilidades en la portería y favoreciéndolo para una posible convocatoria en el equipo de Ricardo Gareca.

“Aprendí muchísimo de Carlos, de su saque, su velocidad, nos quedábamos a hacer remates después de los entrenamientos. Teníamos unos juegos con los compañeros para tener mayor velocidad de reacción”, dijo.

Finalmente, Steven Rivadeneyra reconoció que hasta el momento no tiene definido si fichará por Alianza Lima o no, pero expuso su agradecimiento con Municipal, que le mostró apoyo en sus momentos más complicados.

“Fui a firmar mi contrato en muletas. Luego no comencé los entrenamientos con muletas por el fisioterapeuta pero sí cojeando, con dificultades, así que no pude hacer una pretemporada completa”, sentenció.

EL DATO

Steven Rivadeneyra jugó 28 partidos con Deportivo Municipal, en la temporada.