Anthony Rosell asegura que su futuro está en Lima

Alianza Lima parece haber encontrado un nuevo lateral izquierdo para la próxima temporada. Anthony Rosell, ex defensor de Ayacucho FC, aseguró que su representante está manejando la oferta que le ha hecho el club íntimo y le desea lo mejor para las semifinales ante Melgar de Arequipa. Todo esto al anunciar que no seguirá en la ciudad de Ayacucho para el 2019.

"No me voy a quedar en Ayacucho, les agradezco el apoyo por el tema moral, esto es fútbol, el camino sigue, algo nuevo aparecerá", fueron las primeras palabras que dijo a las cámaras de Gol Perú. No caben dudas de que ha sido uno de los mejores laterales zurdos que ha tenido el campeonato a lo largo de esta temporada y Alianza Lima se ha fijado en él y lo quiere para reforzar el equipo con miras a la Copa Libertadores.

Le preguntaron a Anthony Rosell sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima y sonrió. Se le mostró tranquilo debido a que todo lo ha dejado en manos de su representante y espera que en los próximos días pueda estar firmando su contrato profesional con uno de los grandes equipos que tiene el fútbol peruano.

"Se puede hablar mucho, (Alianza) está haciendo un tema importante en la semifinal, vamos a ver qué nos espera. Mi representante maneja todo. La capital me está llamando para jugar, ya me toca", confesó. Una vez que el campeonato termine para Alianza Lima (sea tercer lugar, subcampeón o bicampeón), Anthony Rosell estaría firmando su contrato con los íntimos.