Luis Trujillo: "Después de la remontada, yo ya veo a Alianza en la final"

La remontada de Alianza Lima tras ir perdiendo 3-0 ante Melgar, ha dejado mucho que hablar. La mayoría del pública considera este empate como una motivación anímica para los dirigidos por Pablo Bengoechea y Luis Trujillo no opina diferente.

El ex blanquiazul ve con buenos ojos la clasificación de Alianza tras el 3-3 en Matute. "Pocos equipos han remontado un 0-3 en contra y por ello yo ya veo a Alianza Lima en la final. Ese tema anímico también pesa en esta clase de partidos", declaró Trujillo en Radio Ovación.

Además, el popular 'Talara' confirmó su partido del 'Rojo Matador'. "No voy a continuar en Sport Huancayo y, seguramente, me verán con otra camiseta en el 2019. Por ahora no tengo nada firmado con ningún equipo. En lo personal, me encantaría llegar a un equipo que pelee arriba y consiga objetivos"

Alianza Lima se enfrentará con Melgar por el partido de vuelta este jueves 6 de diciembre a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA. El equipo que consiga la victoria accederá al duelo contra Sporting Cristal en la ansiada final por el Campeonato Nacional.