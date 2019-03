Duro calendario: Alianza Lima jugará tres partidos en una semana

Alianza Lima jugará tres partidos en siete días. El equipo blanquiazul ya dio vuelta a la página del amargo empate ante River Plate en la Copa Libertadores y ahora piensa en lo que viene. A tomar nota.

9 de marzo: Cantolao vs Alianza Lima (Liga 1)

13 de marzo: Inter vs Alianza Lima (Libertadores)

16 de marzo: Alianza Lima vs Municipal (Liga 1)

Miguel Ángel Russo felicitó el esfuerzo de sus jugadores contra los dirigidos por Marcelo Gallardo y señaló que se adaptarán al fixture apretado de las siguientes jornadas. No le queda otra.

“El calendario hay que cumplirlo, hay que acomodar algunas cosas. Hubiese deseado un día más de descanso para este partido, sí, indudablemente, pero nos tenemos que acomodar, es duro, pero lo tenemos que sobrellevar”, señaló el DT aliancista.

El plantel blanquiazul entrenó este jueves muy temprano en la sede del Ester Grande de Bentín con miras a su próximo compromiso por el torneo local ante Cantolao, este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao.

“Necesitamos de todos, ninguno puede quedar al margen, hay que ver si mañana tenemos lesionados, el viernes también, esto forma parte de la doble competencia”, agregó el estratega.

Los otros partidos que disputará Alianza Lima en el presente mes son:

23 de marzo: Ayacucho FC vs Alianza Lima (Liga 1)

30 de marzo: Alianza Lima vs UTC (Liga 1)