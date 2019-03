Ni Juventus ni Chelsea: Conoce al equipo que cobijaría a Gonzalo Higuaín

El futuro del atacante argentino, Gonzalo Higuaín, es toda una incógnita. Su partida hacia la Premier League supuso un nuevo comienzo en su dilatada carrera, sin embargo, las pocas oportunidades recibidas en Chelsea FC han generado su inminente partida.

Según la información de QS, la directiva del elenco inglés ha decidido no renovar el préstamo que obtuvo por parte de la Juventus para hacerse con los servicios de Gonzalo Higuaín. Es por ello que su partida hacia la Serie A está totalmente confirmada.

No obstante, en Turín no aguardan su llegada puesto que el delantero argentino de 31 años no ingresa en los planes de Massimiliano Allegri. Ante ello, se estudia la posibilidad de volver a realizar otra operación a fin de que pueda recalar en otro equipo: ese sería el AS Roma.

El equipo de la 'Ciudad Eterna' sería el principal interesado en recapitular a la ex estrella del Nápoli, en donde bajo las órdenes de Maurizio Sarri cobró su mejor momento, aunque no pudo rememorarlo en Chelsea. El cuadro 'histórico' de Italia también tiene pensado en contratar al veterano estratega italiano, quien no está del todo cómodo en Stamford Bridge.

La cláusula de Gonzalo Higuaín está valorizada en 18 millones de euros, cantidad que tendrá que ser rebajada a fin de que AS Roma pueda adjudicarse los servicios del jugador 'che': buscan que sea a costo cero y solo estarían comprometidos a pagarle el sueldo. ¿Aceptará la 'Vieja Señora'?