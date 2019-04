Javier Arce y su debut en la Copa Sudamericana: "¿Por qué no emular lo hecho por Cienciano?"

Por: Omar Arias // @omariasuarez

Deportivo Binacional superó por 4-2 a Universitario de Deportes en la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro dirigido por Javier Arce ha demostrado tener un gran temperamento para arrasar a sus rivales en Juliaca, pero también quieren demostrar que no solo el equipo es de altura. Por ello, también quieren dar la talla ante Independiente por la Copa Sudamericana 2019.

Libero conversó en exclusiva con el estratega nacional en la previa del duelo ante el equipo argentino y nos evidenció que tiene las cosas muy claras: "¿Por qué no emular lo hecho por Cienciano?"

¿Por qué Deportivo Binacional termina superando a Universitario de Deportes?

Fuimos inmensamente muy superiores en el primer tiempo. A raíz de la expulsión de Jeickson Reyes y Alberto Quintero, creo que fuimos los más perjudicados porque Jeickson no mereció ser expulsado, ya que no participó en el incidente. Simplemente fue a reclamarle al jugador de Universitario de Deportes del por qué había golpeado a su compañero. Es más, se ve en las imágenes que el panameño golpea a Donald Millán y después le da un manotazo, pero bueno, ya está. No le dimos opción a Universitario y, en ese momento, Jeickson era un jugador importante para nosotros en el ida y vuelta, pues por la banda izquierda, junto con Andy Polar, le hicimos un gran daño a la U.

¿Cómo catalogaría la actitud de Alberto Quintero en la previa de la gresca?

Poco profesional. Hasta ahora no entiendo de qué se quejó. No le encuentro explicación a su reacción. ¿Se molestó porque le hicieron un 'sombrerito'? Pero si eso es parte del fútbol.

Imagino que la interpretación es porque la jugada se ejecuta cuando están ganando...

Pero a eso yo le llamo eficacia, no pasa por hacer un lujo. Es como decir que aquellos que la 'pinchan' en un penal es un lujo, no es tanto así, porque yo creo que si el jugador cree que lo hace por eficacia, entonces que lo haga. El fútbol es eso: talento, creatividad, genialidad.

¿Cómo está el plantel para el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana?

Es un equipo bastante joven, es su segundo año en la Primera División. Nosotros hemos tomado el tema de la presentación en la Liga 1 como una parte de nuestro proceso de entrenamiento para llegar de la mejor forma al partido con Independiente, pero considero que el equipo está trabajando bien. Está funcionando bien, pero hay que entender que el nivel de la Liga 1 es una y el de la Copa Sudamericana es otra. Indudablemente enfrentamos a un monstruo, un grande del fútbol sudamericano. Por historia, Independiente siempre ha sido grande y fuerte. Por algo tiene Copa Libertadores y Recopas, pero repito que cada partido es una historia diferente.

¿Cuál es el plan para el partido contra Independiente? ¿Esperar? ¿Salir a proponer?

La idea de Javier Arce, sea de visita o de local, ser muy equilibrado. Hay que manejar las situaciones, el plantel y partido dependiendo de la particularidad de los jugadores que cada uno tiene. Nosotros, primero, tenemos que saber cuales son nuestras fortalezas y debilidades. Saber defender cuando tengamos que hacerlo e igual manera para atacar. A veces hay que ser lento, en otras rápido, pero básicamente partimos de la eficacia. De una u otra forma, tenemos que ser eficaces.

Será muy importante regresar al Perú con la valla invicta.

Por supuesto. Como te decía, procuramos ser muy equilibrados. Solamente tener que atacar cuando es necesario y eso se ha visto en el torneo: si hemos atacado en varias ocasiones, es porque el rival nos ha permitido atacar. Porque nos han dado los espacios y porque tenemos una volante que sabe jugar al fútbol, maneja bien sus espacios y tiempos. Ahora se trata de analizar al rival, pero yo parto de la premisa de respetar el orden y así lograr el equilibrio en defensa y ataque.

A ello hay que agregarle la fortaleza mental, ese aditivo que le falta a los equipos peruanos cada vez que juegan de visita.

Todo trabajo es importante en este momento: técnico, táctico, físico y psicológico. El grupo está cimentado, fuerte por lo que venimos consiguiendo en la Liga 1, pero somos conscientes que el fútbol internacional tiene otras características, exigencias. El nivel de estrés es distinto, hay que sobreponerse y afrontar ese compromiso. Yo en eso no tengo ninguna duda que el grupo va a tratar de responder como corresponde. En el fútbol todo puede pasar, porque si te desconcentras un minuto, eso te puede llevar a recibir un gol y estas en problemas. Lo más importante es tener el arco en cero y eso vamos a defenderlo a muerte. Ojo, cuando digo no quiere decir que me voy a tirar a atrás y voy a esperar, tampoco es así, yo hablo de equilibrio. Atacaremos cuando estemos seguro que haremos daño. Resumo mi filosofía en: tiempo, espacio y talento.

¿Cuál va a ser el itinerario del equipo?

El martes tenemos planificado entrenar en el campo de Arsenal de Sarandí a las 9:30 de la mañana. En la tarde, a la hora del partido (7:00 p. m. - hora peruana) haremos un reconocimiento de campo y después de ello full concentración para el partido ante Independiente. El día miércoles, por la mañana, realizaremos una sesión de relajación, estiramientos, trabajos muy ligeros. Estamos regresando el jueves a primera hora, porque tenemos que enfrentar a Piratas FC en Chiclayo el día domingo y es por ello que esta semana nos quedaremos en Lima.

Finalmente, profesor, como decía Freddy Ternero: Sí se puede.

Sí, seguro. Tratar de emular esa gran campaña de Cienciano ¿Por qué no? Hay que copiar lo bueno y Cienciano fue un buen ejemplo cuando logró ese año la Copa Sudamericana. Ojalá podamos rememorarlo. En eso estamos, tengan la seguridad que haremos el gran esfuerzo de tratar, por lo menos, lograr ese cero en nuestro arco y, a partir de allí, cualquier cosa puede pasar. Recuerda que el partido se puede ganar en el primer minuto en el último. Nos vamos a manejar con esa premisa.