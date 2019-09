Universitario y el gran momento de Anthony Osorio: ¿Comizzo encontró el reemplazo de Denis?

El tiempo es sabio, sitúa a cada uno en su lugar y con esa premisa Anthony Osorio trabaja con denodado esfuerzo en Universitario, a pesar de literalmente despeñarse en el olvido por faltas de oportunidades.

Tras la partida de Germán Denis al Reggina, Ángel Comizzo buscó como la aguja en el pajar a su reemplazo y vio en Alejandro Hohberg a la carta a tomar en cuenta. Para el extremo no era la primera vez que lo utilizaban de “9”. Con Nicolás Córdova tuvo algunos minutos y ante Manucci, en Trujillo, también.

Sin embargo no cumplió con las exigencias y es aquí donde Osorio entra en acción. El “Indio” buscó nuevas variantes y optó por el joven atacante de 21 años. Así se dio su titularidad ante Melgar el último sábado en el Monumental. Y pasó la prueba.

El gol de Osorio en el primer tiempo fue de un “9” efectivo y que conoce el puesto, ese que viene buscando de hace buen rato el comando técnico. Un milimétrico cabezazo hacia atrás luego de un centro de Hohberg para vencer al arquero del “Dominó”. Gol de “matador”.

Pero lo de Anthony no solo fue su tanto (a los 13’), también supo aguantar a la defensa rival, se asoció bien con sus extremos “Ale” Hohberg y Alberto Quintero, además, no le costó con el balón en el piso. No tiene gran estatura, sin embargo se mueve bien en el juego aéreo. Siempre participa.

Comizzo quedó contento con su accionar y todo indica que seguirá sumando minutos como “9”. Eso sí, su producción tendrá que ser apoyada con los que jueguen por las bandas y hagan los recorridos. El sábado Hohberg y el “Chiquitín” lo supieron respaldar.