Universitario: Alejandro Hohberg y Carlos Olascuaga se cobraron la revancha en Huánuco [VIDEO]

El fútbol siempre da revanchas. Algunas demoran y otras se dan muy rápido. Alejandro Hohberg y Carlos Olascuaga tuvieron que esperar cuatro días para volver a disfrutar un triunfo con la camiseta de Universitario.

A mitad de semana, la U había perdido por penales ante Deportivo Coopsol en la Copa Bicentenario. Hohberg falló un penal cuando el partido estaba 1-1 en tiempo reglamentario, si anotaba podría haber clasificado a la semifinal. Olascuaga, por su parte, mandó su disparo por las nubes.

Ambos jugadores fueron claves en la victoria crema sobre Alianza Universidad en Huánuco el último domingo. Olascuaga asistió a Hohberg y el "Enano" definió con clase para sellar el 0-1 en el último minuto. La U sigue liderando el Torneo Clausura.

"Me quedo con el esfuerzo de todo el equipo, fue fundamental mantener el arco en cero, creo que se defendió muy bien, tenía fe que una me iba a quedar y me quedó jugando como nueve, estoy muy contento", declaró Hohberg luego del partido.

"Una pelota que le queda a Carlos para la cabeza y de primera me la deja muy bien y decidí pegarle en primera porque la cancha estaba muy rápida y si controlaba por ahí se me podía ir", agregó.

Hohberg no lo dijo abiertamente, pero dejó en claro que Universitario necesitaba ganar en Huánuco para dejar atrás la eliminación de la Copa Bicentenario a manos del Deportivo Coopsol.

"Sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo grande en esta cancha porque es un rival que juega bien y viene sumando muchos puntos, hicimos lo que teníamos que hacer sabiendo que tuvimos un tropiezo a mitad de semana", manifestó.

Sin duda, los goles en el último minuto se disfrutan el doble."Es más lindo ganar así sobre el final, había sido un partido muy duro, parejo para los dos y ganamos bien", sentenció el delantero que registra cinco goles con camiseta crema.