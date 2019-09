¡CUENTA SU VERDAD! Franco Navarro explica el motivo de su salida de UTC

Luego de tres años, la dirigencia de UTC le puso fin al período de Franco Navarro como director técnico. Los motivos fueron los resultados negativos que venía consiguiendo el "Gavilán": solo sumó un punto en ocho fechas del Clausura.

Sin embargo, Franco Navarro señaló que vivió los mejores momentos de su carrera en UTC, inclusive en esta temporada. Asegura además que no se fue por la puerta falsa del club.

"Ha sido uno de los mejores ciclos de mi vida y el más largo, más de tres años, que no es fácil en el fútbol actual, y solo he recibido muestra de cariño y respeto a mi persona y el comando técnico. La intención siempre fue darle lo mejor a UTC, de tenerlo siempre peleando en los primeros lugares, ahora en este Clausura no tener la posibilidad de ayudar al grupo de muchachos a encontrar la senda del triunfo y mantener un nivel que nos permita seguir allí arriba después de tener un Apertura con muchos puntos y luego de ocho partidos solo sumar en dos, es durísimo", aseguró el "Pepón" en conferencia de prensa.

"Eso originó que la dirigencia y el club tomara una decisión, que es resolver nuestro vínculo laboral que obviamente genera una tristeza y frustración, ahora toca analizar en estos tres meses lo que se hizo bien o mal, pero que no quede duda de que dejamos todo por este equipo", agregó Franco Navarro.

En otro momento, el DT confía que UTC salga airoso de la crisis futbolística que atraviesa en la Liga 1 2019. "Ellos (jugadores) tienen cómo, tienen que asumir la responsabilidad para poder sumar victorias y mantener al equipo lejos del descenso, por lo que confío que así será", indicó.

Finalmente Franco Navarro dejó en claro que la relación con la directiva de UTC siempre fue buena. "Mi relación con Joaquín Ramírez siempre ha sido buena, hay una relación de amistad, que eso a su vez genera doble responsabilidad, pero a raíz de las ausencias de los triunfos también lo obliga a tomar una decisión y se me informó tras el partido con Boys la decisión y no puedo hacer más. Me hubiera gusta terminar el ciclo con UTC pero vamos a seguir apoyando desde afuera al equipo como se lo merece", sentenció.