Cueva resalta la importancia de Gareca en su carrera: "Estuvo en mis peores momentos"

Christian Cueva agradeció públicamente el trabajo que ha realizado Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, por él durante los últimos años y que le ha permitido mantenerse jugando en el extranjero.

El actual jugador del Pachuca dio una entrevista a Gol Perú en medio de la cuarentena que se vive en México. Consideró que el 'Tigre' llegó en un momento ideal a trabajar en la FPF.

“Cuando estaba en mis peores momentos de rebeldía, Gareca estuvo ahí y me preguntaba como estaba, me decía que cuide mucho a familia. Ahí empecé a notar la gran persona que es, se fija mucho en lo humano”, sostuvo Christian Cueva en entrevista con Gol Perú.

'Aladino' destacó además el trabajo del comando técnico para con todos los futbolistas que ahora integran el equipo nacional. Consideró que se ha formado una familia entre todos.

“El comando técnico llegó en el momento exacto para cada uno de nosotros. No puedo ocultar las cosas, las digo para mi porque es la realidad. Tengo un gran aprecio por todo el cuerpo técnico en la selección, somos como una familia. No sé si siempre me van a convocar o no pero buscaré ponerlos en aprietos”, señaló el jugador de Pachuca desde su confinamiento en México.

Cueva pidió a los peruanos para que sigan las medidas sanitarias en medio del COVID-19. “Hemos hecho un llamado a todos nuestros paisanos para que puedan ayudar. La situación es más complicada de lo que muchos pensaron. Ojalá podamos ayudar a las personas”, manifestó.