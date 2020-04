Jefferson Farfán confesó que 'Chepe' Torres salvó su carrera: "Me dio una confianza increíble"

El ex delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, indicó que estuvo muy cerca de retirarse del fútbol al no hallar oportunidad durante la estancia de Franco Navarro en el banquillo de la institución 'blanquiazul'.

'Jeffry' buscaba hacerse un nombre en el club de La Victoria en la temporada 2002, no obstante, no obtuvo la confianza del 'Pepón' al señalar que no metía goles ni al 'arcoiris', en clara alusión de que no era efectivo dentro del área.

Confesó que esta situación lo terminó por marcar a tal punto de evaluar su permanencia en el 'Deporte Rey'. "Hemos pasado cada cosa en Alianza cuando tu te fuiste", le mencionaba Farfán a Paolo Guerrero durante la transmisión en Instagram.

La salida de Franco Navarro de Alianza supuso un alivio para Jefferson Farfán quien encontró en el entrenador colombiano José Torres la oportunidad de alcanzar regularidad en tienda íntima: 'Chepe' le devolvió la confianza a la 'Foca'.

"Yo no jugaba con Franco (Navarro) y llegó el 'Chepe' Torres. Me acuerdo que estaba en la concentración de Alianza, ahí en Norte donde dormíamos. Yo no jugaba, yo ya estaba tirando la toalla. No sabía a qué me iba a dedicar, ya estaba tirando la toalla porque no jugaba", indicó vía Instagram.

"Llegó el profesor 'Chepe' Torres a mi cuarto y me dice 'Jefferson, venga aquí, hombre. ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás así de triste?' Le digo 'profe, tranquilo. Sino que no he venido jugando'. Pasa que me criticaban porque no metía goles. 'Chepe' me dice 'tranquilo que conmigo tú vas a jugar'", agregó.

"Me dio una confianza increíble, te lo juro. Ahí me puso a jugar, el 'Chepe'. Me puso a jugar, me acurdo. Los primeros 20 partidos no hice gol (risas)", indicó.

Finalmente, agradeció al profesor Jaime Duarte por haberle dado la oportunidad de debutar. "A mí el que me hizo debutar, y nunca me voy a olvidar siempre voy a ser agradecido. fue el profesor Jaime Duarte. Yo estaba en mi casa, ni siquiera estaba concentrando y me llamó para jugar. Es más, el 'profe' preguntó por ti, pero tú ya te habías ido a Alemania", concluyó.