Jefferson Farfán reveló que fue a entrenar al Barcelona: "Fue una experiencia increíble"

El delantero de la selección peruana, Jefferson Farfán, se animó a relatar un curioso hecho acerca de una vivencia ocurrida durante su estancia en las divisiones menores de Alianza Lima.

'Jeffry' le confesó a Paolo Guerrero, con quien sostuvo una conversación en vivo vía Instagram que tuvo la posibilidad de realizar entrenamientos en las instalaciones del poderoso club Barcelona de España.

"¿Te acuerdas cuando fueron a España? Yo no fui", fue la interrogante que abrió la posibilidad para que el jugador del Lokomotiv revele el suceso. "Si no. Fuimos a España", con un tono de tratando de recordar el hecho.

"En esa época yo me fui para Alemania", agregó el 'Depredador. "¿Tú estuviste cuando fuimos a entrenar como 7 jugadores de las divisiones menores al Barcelona?", fue la contrapregunta de Farfán, "No, yo no fui. Yo ya no estaba", respondió el elemento del Inter de Porto Alegre.

"Cierto. Tú ya no estabas. Fuimos 7 a 8 jugadores a entrenar a las divisiones menores del Barcelona cuando fuimos con Alianza. Chévere, la experiencia fue increíble. Todas las divisiones menores del Barcelona tenían la misma idea de juego, todos jugaban igual", mencionó la 'Foca'.

"Tú veías a la Sub-10, Sub-15, Sub-17 y todos jugaban igualitos. Una idea increíble. Te lo juro. Fue una experiencia increíble", detalló acerca de la pasantía que realizó con el equipo de Alianza Lima durante su formación en las divisiones menores.

Jefferson Farfán llegó a Alianza Lima procedente de Deportivo Municipal. 'Jeffry' reveló que los íntimos pagaron cerca de 8 mil dólares para hacerse con su pase. Tras un importante paso por el primer equipo, fue vendido al PSV a mediados de 2004 en casi 4 millones de dólares.