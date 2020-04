Franco Navarro sobre Farfán y el 'Zorrito' Aguirre: "Que se la rijan porque para jugar son la misma hue%#$"

El delantero de la selección peruana, Jefferson Farfán, volvió a sorprender a sus seguidores al realizar una segunda edición de transmisión en vivo junto a Paolo Guerrero a través de Instagram. La 'Foca' y el 'Depredador' se animaron a contar una serie de anécdotas y una de ella sitúa a Franco Navarro y Wilmer Aguirre en Alianza Lima.

Tras haber desempeñado un excelente papel con Estudiantes de Medicina, el 'Pepón' recibió el encargo de dirigir las riendas del cuadro íntimo en la temporada 2002. Por aquel entonces, dos menudos jugadores buscaban hacerse un lugar en el primer equipo.

Jefferson Farfán (por el que Alianza Lima pagó cerca de 8 mil dólares a Deportivo Municipal por su pase) y Wilmer Aguirre, quien era apodado el 'Zorrito' por la velocidad que desplegaba dentro del terreno de juego, eran las apuestas en la institución de La Victoria.

Jefferson Farfán | Anécdota ocurre en Copa Sudamericana

Para un partido de Copa Sudamericana, Navarro tenía a Roberto Farfán (tío de Jefferson) y a Roberto Holsen lesionado y sancionado respectivamente, y en el banco de suplentes solo quedaba 'Jeffry' y Aguirre. La decisión de decidir quien iba de titular fue muy curiosa.

"Una vez íbamos a jugar una Sudamericana y estaba el 'Zorrito' Aguirre y yo. Estaba la 'Foca' Farfán, mi tío y Holsen. Mi tío estaba lesionado y Holsen suspendido. No habían delanteros porque los dos eran los titulares", inicia el relato Farfán.

"Viajamos a Ecuador, no recuerdo contra quién jugamos, pero nunca me voy a olvidar de eso compare, nunca me voy a olvidar de esa vergüenza, lo juro. Obviamente lo dijo en joda, pero eso me chocó", agrega.

"Le preguntan a Franco Navarro que era el entrenador ¿quién va a jugar de los dos? Está el 'Zorrito' y Jefferson. 'Qué se la rijan esos huevones porque son la misma huevada'. En ese tiempo no le metíamos gol ni al arco iris. Que feo, compare. Yo quería jugar, pero necesitaba la confianza. Después de lo que dijo ya lo quería mandar más lejos", detalló.

Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre fueron una dupla letal en la ofensiva de Alianza Lima. Los delanteros serían vitales para obtener el bicampeonato en las temporadas 2003 y 2004: Gustavo Costas era el entrenador en ese entonces.

EL DATO

Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre fueron parte de la selección Sub-20 que participó en el Sudamericano 2007. Aquel cuadro tenía a Juan Vargas, Donny Neyra, Alberto Rodríguez, Exar Rosales, Paolo de la Haza, Michael Guevara, Carlos Fernández, entre otros.