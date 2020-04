Sporting Cristal y los cuatro jugadores que podrían volver cuando se reactive la Liga 1 | FOTOS

Sporting Cristal desde que la nueva directiva entró al club cambió la polícita de gastar dinero con la finalidad de enfocarse en potenciar sus divisiones menores, por ello no hará mayores gastos en contrataciones, pero su en repatriar algunos futbolistas que se encuentra a préstamo.

Jesús Pretell el primero de la lista. El volante llegó Melgar a comienzo de temporada por decisión del anterior comando técnico que en ese entonces era comandado por Manuel Barreto. A,pesar que tuvo un auspicioso 2019 siendo considerado por Ricardo Gareca para afrontar la Copa América que salimos sub campeones y ser el capitán de la última selección sub 23 de Nolberto Solano no se tuvo reparos en cederlo.

El futbolista podría pegar la vuelta al tener una cláusula que a mitad de año si el club lo decide estaría de regreso para hacer pelea en un mediocampo que necesita de mayor variantes.

Flavio Gómez, explosivo extremo que fue madurando en las últimas temporadas, hoy en Alianza Universidad podría ser una carta interesante si se retoma el campeonato, por ello se encuentra en constante análisis de su retorno. El atacante estuvo en el 2019 con San Martín donde jugó de titular el 80% de los partidos.

Renzo Garcés renovó su vínculo a comienzos de año con Sporting Cristal hasta el 2021 y fue a préstamo a César Vallejo donde es titular indiscutible, su regreso sería si es que Roberto Mosquera aprueba en contar con un futbolista polifuncional al estar activo su contrato.

Edhu Oliva se inició en las divisiones menores de Sporting Cristal por el año 2016 y es uno de los volantes de creación que más creció los dos últimos años en San Martín y aunque en primera instancia se dijo que estaría en Santa Anita por todo el año, la necesidad de tener un jugador con sus característica es cuestión de evaluación.

EL DATO

Sporting Cristal se encuentra en el puesto 17 con apenas cinco puntos.