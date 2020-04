‘Cuto’ Guadalupe a Michael Succar: “Tengo hambre” [VIDEO]

Luis Guadalupe siempre dará que hablar. El ‘Cuto’, como es conocido en el mundo del fútbol, ha estado brindando entrevistas en donde contó muchas cosas que hasta el momento se había guardado.

En comunicación con Líbero, detalló que Jorge Amado Nunes, quien para muchos es uno de los ex jugadores más queridos que pasaron por Universitaro, manejaba un doble discurso. “Una banderola con su cara no lo hace ídolo de Universitario”, declaró el ex central de la Selección Peruana.

Además, también dijo que los partidos con Sporting Cristal en la época de los 90’s eran más que “picantes”. En ese tiempo, los celestes eran el equipo de moda y al que todos querían ganarle. También contó cómo se dio la renuncia de Markarián y lo que se dijo en el camerino.

Sin embargo, el ‘Cuto’ fiel a su estilo, siempre ha mostrado buena cara así le haya tocado preguntas difíciles de responder y no pierde la picardía para sorprender a más de un seguidor del fútbol peruano.

Resulta que el central también aceptó hacer un en vivo con Movistar Deportes a través de Instagram y cuando el periodista Michael Succar ya estaba por cerrar la entrevista, le pidió que rememore su grito eufórico que lo inmortalizó en el 2012.

“Tengo hambre”, gritó sin escrúpulos ‘Cuto’ Guadalupe para despedirse de todos sus fans y dar por terminada la amena charla con Succar, quien no pudo soportar y estalló de risa. Además, el video se convirtió en viral en cuestión de segundos.

Como se recuerda, ‘Cuto’ Guadalupe comenzó su carrera siendo delantero para luego pasar a ser central en donde encontró su puesto y llegó incluso a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Además, fue campeón nacional con equipos como Universitario y Juan Aurich.