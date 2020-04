Irven Ávila revela que dejar la "U" fue la mejor decisión que tomó [VIDEO]

Más revelador que nunca. Irven Ávila concedió una entrevista exclusiva al Diario La República en la cual dio detalles poco conocidos de su carrera profesional. El actual delantero de Melgar habló sus grandes momentos en la selección Sub 17 de Jota Jota Oré, Huancayo, Sporting Cristal, LDU, Lobos BUAP de México, Morelia y detalló sobre los sentimientos encontrados que vivió en Universitario de Deportes, club al que arribó tras jugar el Mundial con los “Jotitas”.

Al llegar a la crema, tuvo como entrenador a Ricardo Gareca pero la llegada de Juan Reynoso, tras el título del Apertura 2008, determinó su salida.

“Firmé por dos años (2008 y 2009). Me encontré con jugadores de nivel como Mayer Candelo, Carlos Galván, Johan Fano, Donny Neyra que estaban en su mejor momento. Fue un grupo con jugadores extraordinarios de los cuales aprendí muchísimo. Ricardo Gareca me hace debutar en Chimbote, ganamos el Torneo Apertura, tuve poca continuidad y las cosas se tornaron feas. Llegó Juan Reynoso y me fui cedido a Huancayo”, precisó Irven Ávila.

Y aunque en su momento, Irven Ávila se sintió apenado por dejar Universitario de Deportes debido a la falta de oportunidades, con el paso del tiempo tomó conciencia que fue lo mejor. “Cuando llegas a un equipo grande como Universitario dices ‘no quiero moverme de acá’, pero te sorprenden con una llamada y te dicen que ‘te tienes que ir prestado’. Uno se siente bajoneado. Muchos futbolistas quisieran jugar en un equipo grande. Yo tuve la oportunidad de estar. En definitiva, dejar Universitario fue la mejor decisión que tomé”, señala el delantero de Melgar.

En Huancayo anotó 14 goles en su primer año. Y pese a ese registro impresionante, en la “U” nadie lo llamó para volver. “No se comunicaron conmigo y decidí renovar con Huancayo. Al final de cada temporada, renovaba un año más por la buena cantidad de goles que marcaba. Incluso, participamos en una Copa Sudamericana donde Defensor Sporting nos mete 9-0 en Uruguay”, apunta Irven Ávila.

¿Dónde inició su carrera Irven Ávila?

Luego de jugar campeonatos de interbarrios en su natal Huánuco, Irven Ávila llegó a Lima a los 12 años. Estuvo en la Academia Tito Drago y en luego al club Deportivo Real donde Juan José Oré, exentrenador de la selección peruana sub 17, lo convocó para el Sudamericano de la categoría en Ecuador donde lograron una histórica clasificación al Mundial Corea del Sur 2007.

Pasó por Universitario de Deportes, Sport Huancayo y en 2012 fue fichado por Sporting Cristal donde anotó 99 goles en seis temporadas.

A mediados del 2019, conversó con Alianza Lima, Universitario y Cristal, pero decidió ir a Melgar.