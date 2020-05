Claudio Pizarro reveló que pudo jugar en Sporting Cristal: "Ganó el corazón" [VIDEO]

Claudio Pizarro llegó a Alianza Lima con la ilusión de ganarse un nombre en la institución de sus amores. Un reto difícil, pero el atacante confiaba que lo podría lograr. En Pesquera demostró sus condiciones y fue el mejor jugador de aquel equipo. Universitario y Sporting Cristal preguntaron por él, pero el corazón ya tenía una respuesta preparada.

Tenía que escoger entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Una decisión difícil, cada uno tenía un punto a favor. Son en esos momentos cuando el corazón y el sentimiento juegan un papel importante. Claudio no lo dudó, decidió ir por el equipo que es hincha desde niño y cumplir uno de sus sueños: anotar en Matute, su casa.

"Sí hubieron posibilidades. Si no me equivoco de los tres, Alianza, Universitario y de Cristal. Al final estuve hablando con Cristal y Alianza. Me decidí por Alianza porque el corazón valió más", señaló Claudio Piazarro a fútbol en América.

Por cosas del destino, el 'Bombardero' anotó su primer gol con Alianza Lima a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Fueron dos temporadas que visitó la camiseta blanquiazul, dos años que le permitió ganarse el cariño de los hinchas.

El atacante de 41 años disputó 55 encuentros con Alianza Lima y anotó 28 goles, una cifra importante que le abrió las puertas del Bayern Múnich y el fútbol alemán.