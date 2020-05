Liga 1: ¿Por qué Álvaro Barco no participó en la reunión entre clubes profesionales y la FPF?

Este lunes se realizó una reunión virtual entre los presidentes de los clubes profesionales de la Liga 1 Movistar y las máximas autoridades de la Federación Peruana de Fútbol.

Álvaro Barco, Gerente Deportivo de la Universidad San Martín, expresó su sorpresa porque no obtuvo la autorización de los organizadores (FPF) para ingresar a la plataforma digital zoom.

"Esperé 45 minutos para poder ingresar, pero nunca me aceptaron. No se han comunicado conmigo ni con mi club. Me hubiera gustado escuchar por lo menos dónde estamos parados en este momento, con todo lo que está pasando", señaló a La República.

Reunión de @TuFPF con presidentes de clubes de la @LigaFutProf alcanzó consenso frente a la pandemia del #COVID19.



Todos los detalles aquí ▶️ https://t.co/zlIABbdmfU pic.twitter.com/L5OQAJBaAl — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 4, 2020

Sin embargo, LÍBERO pudo conocer que la Universidad San Martín sí fue convocada a la reunión virtual. La invitación fue realizada directamente al presidente José Chang Escobedo.

"Era una reunión únicamente de presidentes o vicepresidente si no pudiera asistir el titular. En el caso de los clubes que se encuentran en proceso concursal, participaron sus administradores temporales. La Universidad San Martín no respondió a la invitación y Álvaro Barco no tiene cargo ejecutivo", señaló una fuente de la FPF.

En la FPF descartaron que la ausencia de Álvaro Barco haya sido por la sanción de dos meses que tiene para ejercer cualquier actividad relacionada al fútbol, la misma que vence este cinco de mayo.