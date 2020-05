Liga 1: Presidente de Mannucci revela que la FPF podría brindar un nuevo apoyo económico a clubes

Este lunes se realizó la reunión virtual entre los presidentes de los clubes profesionales de la Liga 1 Movistar con las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol. Raúl Lozano, presidente de Carlos A. Mannucci, dio a conocer varios detalles importantes.

Por ejemplo, la FPF informó que viene realizando gestiones ante la Conmebol para obtener más ayuda económica a favor de los equipos y planteó diversos escenarios para el reinicio del fútbol peruano.

"Tuvimos una reunión con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, más que todo informativa. No existe un protocolo que se haya presentado. Ha habido un primer apoyo, de un dinero (50 mil dólares) que ya tenía la Federación y que Fifa autorizó para ayudar a los clubes de primera división.

La FPF está haciendo las gestiones, a través de Conmebol, para que llegue un monto importante, pero Fifa aún no responde. Todos los presidentes de los clubes de la Liga 1 han estado presentes, en la reunión virtual excepto los representantes de San Martín y UTC.

Víctor Villavicencio (Gerente General de la Liga 1) nos planteó algunos escenarios, pero eso va a depender cómo está la realidad del país. Una alternativa es que se juegue en Lima, el otro era dividir el torneo a nivel regional", señaló el titular carlista en Radio Ovación.

Lozano también manifestó que en la reunión resaltaron que "no se deben apurar los procesos" y seguirán la hoja de ruta planteada por el Ejecutivo en el cronograma de reinicio de actividades económicas.

"Estamos abiertos al diálogo para encontrar una posición media en ambas partes. Basando la reunión de hoy, mayo y junio serán meses difíciles, que ya lo descartamos para la competencia. Empezar en julio también lo veo complicado, estamos viendo en la FPF si se está cumpliendo la reactivación económica del Gobierno, se puede iniciar en agosto.

Lo ideal que en julio, los jugadores entrenen para que compitan en agosto, pero eso aún es incierto. He planteado una fecha límite, que si no se puede iniciar, tenemos que tomar decisiones definitivas.

Los protocolos de seguridad son muy caros, los clubes hicieron la consulta para ver quién iba a costear en caso de sea necesaria y la FPF mostró el compromiso de que se iba a involucrar. No hay un protocolo que se haya presentado, porque la FPF y los clubes consideran que no es el momento oportuno porque el país no está preparado", puntualizó.

Finalmente, Raúl Lozano aseguró que la directiva de Mannucci continúa dialogando con el plantel de jugadores para encontrar una solución en la difícil coyuntura económica que atraviesa el país. Como se sabe, la institución norteña aplicó la suspensión perfecta de labores hasta 30 días después de la emergencia sanitaria.

"Los directivos hemos conversado con los jugadores y nuevamente hemos informado sobre algunas precisiones, que lo manejamos en la interna. La posición de los jugadores es mucho más reflexiva, aún no nos han dado una respuesta definitiva y mientras no tengamos eso, la situación sigue tal cual. Lo que se cambió la propuesta".