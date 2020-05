Juan José Oré explicó por qué Advíncula y Yotún no fueron parte de los 'Jotitas'

Una de las mayores curiosidades del fútbol peruano es que aquella generación que hizo historia al clasificar por primera y única vez, a un Mundial Sub-17 apenas alcanzó la trascendencia tras aquella gesta deportiva. Reimond Manco, el abanderado de los llamados 'jotitas', nunca llegó a ser lo que pintaba y apenas Pedro Gallese logró volverse un indiscutible en la Selección Peruana.

Ahora bien, hay jugadores que por edad pudieron integrar aquel equipo de Juan José Oré y no fueron llevados al Sudamericano de Ecuador. Curiosamente varios de aquellos marginados sí supieron despegar y transformarse, con los años, en futbolistas importantes en el proceso de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

Hablamos de Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Paolo Hurtado y Raúl Ruidíaz, todos categoría 1990. En un directo de Instagram, los dos primeros recordaron su marginación de aquella Sub-17 y revelaron que les prometieron una llamada que nunca llegó. Faltaba la versión del técnico de aquel equipo.

Trece años después, Juan José Oré rompió el silencio y habló las razones para que los mencionados anteriormente no integren aquel grupo liderado por Reimond Manco. "Yotún se quedó fuera por un problema en la rodilla, un tema con el cartílago de crecimiento", precisó.

En el caso del hoy lateral, el entrenador peruano explicó que el por entonces volante tenía una competencia fuerte por el puesto. "El fútbol es de momentos. Danny Sánchez andaba bien y ‘Huevito’ Ruiz también, por eso optamos por ellos", aseguró.

Si bien Oré no habló de Ruidíaz, sí lo hizo de Paolo Hurtado, figura en las menores de Alianza Lima. "No fue parte de la nómina porque nunca lo llamaban y no lo conocía", indicó.

Vale destacar que aquella Sub-17 fue armada por el argentino Carlos Picerni, sin embargo, debido a la mala campaña de su asistente José Luis Pavoni en el Sudamericano Sub-20 (Perú no sumó puntos) ambos dejaron el cargo y, por ello, Juan José Oré asumió el cargo de seleccionador pocas semanas antes del inicio del Sudamericano Sub-17. El resto es historia.