Roberto Farfán: "Alianza tuvo que contratar a los que jugaban en Universitario para campeonar en su centenario"

Fútbol peruano | En diálogo con Líbero, Roberto Farfán soltó la lengua como en aquellas pícaras celebraciones que alimentaban las portadas de los diarios deportivos luego de un triunfo de Universitario a finales de los noventa.

La "Foca" considera que ha hecho historia en la "U" porque marcó goles vitales en las finales del 98 y 99, nada menos que ante Sporting Cristal y Alianza Lima. De hecho, hasta ahora mira las repeticiones en YouTube.

"Piazza y Chale eran espectaculares"

La final del 98 o la final del 99, ¿con cuál te quedas?

"Campeonatos son campeonatos, más cuando tú los ganas, pero me quedo con el título del 98 porque hice dos goles a Cristal y logramos voltear la serie, después ganamos en penales. El campeonato en el Centenario de Alianza también fue importante en mi carrera".

UNIVERSITARIO CAMPEÓN 1998#UnDíaComoHoy en 1998, @Universitario derrota 2 a 1 al Cristal en el segundo play off del año. Los goles de la U los hizo Roberto Farfán.Y en la definición por penales, la U gana 4 a 2 al equipo rimense y consigue el título de ese año.#LaHistoriaDeLaU pic.twitter.com/2rdNQPFma6 — Dale Crema (@dalecrema1924) December 23, 2019

El gol que más recuerdas...

"El gol que le hago a Del Mar en la final del 99 y los dos goles que le marqué a Cristal en la final del 98. Hasta ahora veo las repeticiones en Internet porque fueron buenos goles y en finales".

#UnDíaComoHoy en 1999. Por el partido de ida de la final del campeonato. El Club @Universitario de Deportes aplasta 3 a 0 al Alianza Lima con goles de Roberto Farfán, Eduardo Esidio y José Guillermo "Chemo" Del Solar.#LaHistoriaDeLaU pic.twitter.com/fgxxGMBV2B — Dale Crema (@dalecrema1924) December 15, 2019

Con Eduardo Esidio hacían una dupla mortal...

"Con Eduardo nos complementábamos muy bien, no, imagínate, con Mauro Cantoro también. En esos tiempos éramos letales porque nos comprendíamos bastante y sabíamos a donde movernos. Esidio salió goleador histórico del fútbol peruano y eso vale para el trabajo de todos".

¿A qué se debía esa celebración con la lengua afuera y los brazos abiertos?

"En las prácticas hacíamos esas payasadas con mi amigo Pachito Guzmán y un domingo decidimos celebrar así en un partido oficial, a la prensa le gustó y felizmente pude repetirlo varias veces".

En la "U" has sido dirigido por Brzic, Piazza, Company y Chale. ¿Quién te enseñó más?

"Uno saca cosas importantes de cada técnico, pero Oswaldo Piazza y Roberto Chale eran espectaculares. Piazza sabía mucho de fútbol y Chale era un enfermo del trabajo, me sentí muy bien con ellos".

"Sin duda, me quedo con la Trinchera Norte"

El tío de Jefferson Farfán también recordó un detalle no menor sobre las sonadas contrataciones que hizo Alianza Lima en el 2001 para dar la vuelta olímpica en el año de su centenario. Roberto formó parte de aquel plantel íntimo tras un breve paso por el Veria FC de Grecia. El club de la victoria logró su préstamo y fue dirigido por Paulo Autuori.

¿Te costó adaptarte a Alianza Lima?

"Para nada. En ese tiempo Alianza estaba rompiendo el mercado porque querían campeonar, me acuerdo que llevaron a los que jugamos en la "U" como Ciurlizza, Esidio, Roger Serrano, Ubillús, Bazalar y el que habla. Era un equipo casi crema, Alianza tuvo que contratar a los mejores para salir campeón en su Centenario y gracias a Dios lo logramos".

Si tuvieras que elegir entre la crema y la blanquiazul...

"En la "U" estuve más tiempo, viví mejores cosas, de Alianza no me quejo porque me recibieron bien y la gente siempre me trató bien, también hice goles y salí campeón".

¿La Trinchera Norte o el Comando Sur?

"Sin duda me quedo con la Trinchera porque alientan todo el partido y cuando estábamos perdiendo nos ayudaban a remontar, el Comando también se hacía sentir".