Roberto Silva: "El problema con Binacional ha sido el mal manejo del presidente"

Luego del comunicado emitido por el plantel de Binacional por la reducción de salarios del 40% que propone la directiva hasta finales de temporada, el presidente de la Agremiación de Fútbolistas, Roberto Silva, lamentó el mal manejo de los dirigentes del actual campeón peruano.

"Todavía no logramos formalizar al 100 por ciento el comportamiento de nuestro fútbol pero estamos en ese proceso y soy optimista. El tema de los dobles contratos es súper crítico, se han ido reduciendo pero es una práctica que persiste lamentablemente", comentó Roberto Silva.

"Los jugadores de Binacional no es que quieran firmar, son proposiciones de los clubes y si bien hay un riesgo de parte del jugador, la responsabilidad le tendría que caer en mucho mayor grado al club, que está usando dinero fuera del presupuesto establecido, hay mucha informalidad. Nosotros hacemos campañas todos los años para que no existan dobles contratos y que exijan copia", agregó el titular de Safap al programa 'Toque y Taco' de Ovación.

Asimismo, Roberto Silva aseguró que los futbolistas de Binacional podrían desligarse del club si el Ministerio de Trabajo garantiza la suspensión perfecta de labores anunciada desde la semana pasada por el presidente del equipo de Juliaca.

"En el caso de Binacional, no hay documento del Ministerio de Trabajo que acredite esa suspensión inscrita. El problema con Binacional y se lo dije al presidente ha sido el manejo, ha sido paupérrimo desde el punto de vista de cómo afrontar una situación como esta en el club. El futbolista tiene un espíritu muy solidario, no es una situación como la quieren pintar de que los jugadores no quieren apoyar, es la forma. El trato es el problema, no es un problema de institución sino de personas. Es factible si se determina la suspensión perfecta", sentenció.

