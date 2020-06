Alianza Lima: Aldair Fuentes y su deseo de jugar en el Manchester City con Kluiverth Aguilar

El volante de Alianza Lima, Aldair Fuentes, dio una extensa entrevista para el Instagram del club victoriano donde habló de sus planes a futuro y su paso por el cuadro victoriano.

Aldair Fuentes, quien debutó en la profesional en Alianza Lima, contribuyo con el programa "Quédate en casa" que cumple el club con algunas entrevistas a sus jugadores desde su plataforma social de Instagram. La entrevista fue hecha por el actor Jesús Alzamora.

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Junto a mi novia. Lo importante es que tenemos salud. Como país estamos pasando un momento muy difícil y ruego que todo esto pase muy pronto.

¿Qué extrañas del fútbol?

Todo. Quiero volver a entrar el campo, sentir esa sensación que se apodera de uno antes y durante de un partido.

¿Has podido conversar con el profesor Mario Salas?

No es normal que conozcamos a un técnico por videollamada, pero las circunstancias así lo exigen. Hemos tenido contacto con el profesor cuando hizo su presentación y cuando nos explicó su método de juego.

¿Es cierto que pudiste llegar a la Liga de España?

A inicios de año, el club Zaragoza se interesó por mí. Las negociaciones estaban avanzadas, porque iba a ir en condición de préstamo, con opción de compra. Lamentablemente no se concluyó. Son cosas del fútbol.

¿A qué país te gustaría emigrar?

A Inglaterra, porque es un fútbol táctico y ordenado. Quisiera jugar en el Manchester City. Le voy a decir a Kluiverth Aguilar que me ayude (risas).

¿Con qué jugador te has acomodado mejor dentro del campo de juego?

Con Óscar Vílchez. ‘Neka’ te facilita el juego porque es muy dinámico y también ayuda en la marca.

¿Te gusta jugar más como volante o defensa?

Como volante, aunque el fútbol es impredecible y uno tiene que estar a la orden del técnico. No tengo problemas de jugar como defensa.

¿Cuál es tu mayor anhelo?

Llegar a vestir la camiseta de la selección mayor. Es un sueño a corto plazo y estoy seguro que lo lograré. Siento que todavía no he dado todo lo que puedo dar.

¿Cuál es el equipo que más recuerdas de Alianza Lima?

El equipo del 2010, que le ganó a Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores. Recuerdo el once: Salomón Libman, Amilton Prado, Carlos Solís, Vidal Sosa, Edgar Villamarín; Édgar González, Henry Quinteros, Jean Tragodara, Joel Sánchez, Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández.

¿Tu equipo de la historia de Alianza Lima?

Leao Butrón; Jaime Duarte, José Soto, Frank Ruiz, Rodrigo Pérez; Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Marquinho, Jefferson Farfán; Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.

Se enfrentó Alianza Lima contra Internacional por Copa Libertadores, ¿te acuerdas del foul que le cometiste a Paolo Guerrero?

Fue a la hora de disputar un balón. Lo pateé en el pie de apoyo y se le dobló el tobillo. El partido continuó, me fue a buscar y me pateó.

¿Cuál crees que ha sido tu mejor gol?

El último que le hice a Sporting Cristal, tras el pase de Carlos Beltrán. Fue emocionante porque sucedió en los minutos finales.

¿Quién es tu ídolo?

César Cueto. Él representa mucho a Alianza Lima.

¿Quiénes han sido tus mejores técnicos?

El profesor Fabricio Sierra, porque me guio mucho para ser una persona disciplinada. También Pablo Bengoechea, porque me hizo debutar en Primera División y confiaba mucho en mí.

A tu corta edad, ya has sido capitán de Alianza Lima…

Sí, fue en un partido amistoso ante Sport Boys, cuando ellos habían logrado ascender y nosotros salimos campeones del torneo en el 2017. El profesor Bengoechea me sorprendió con su decisión, pero me dijo: “Por si acaso, la cinta es para el sorteo, no te la creas”. Ese mensaje fue para no perder la humildad.

Entre tus compañeros, ¿quiénes son los más bromistas?

Alexi Gómez, Josepmir Ballón y Joaziñho Arroé

¿Tu mejor compañero en el fútbol?

Luis ‘Cachito’ Ramírez. Él me permitió su amistad y le agradezco por ello.