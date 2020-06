Jhoel Herrera sobre el racismo: "Hay individuos que están viviendo en otra época, no se dieron cuenta que ya avanzamos" [VIDEO]

Jhoel Herrera es uno de los jugadores peruanos que para más activo en redes sociales. El destacado lateral siempre sigue de cerca las noticias que suceden en el país y en el mundo y no duda en dar su punto de vista.

Ahora último, el exjugador de la Selección Peruana ha mostrado su total indignación sobre los casos de racismo que golpean duramente al fútbol y a la sociedad a nivel mundial. Incluso, aseguró que también le tocó vivir en carne propia insultos y maltratos por su color de piel.

“Me ha pasado muchas veces en varios partidos, en provincias. Definitivamente tenemos que cambiar. Culturalmente estamos acostumbrados a decir esas palabras, hoy ya no suena bien”, declaró Jhoel Herrera para el programa Rock and Gol.

Además, Jhoel Herrera agregó lo siguiente: “Tenemos que empezar a cambiar como personas, a respetarnos. Le tengo mucho cariño a la gente de provincia, no son todos. No se puede meter en un saco a todos, pero hay individuos que de verdad están viviendo en otra época, no se dieron cuenta que ya avanzamos”.

Por último, el futbolista de Huaral volvió a hacer énfasis en el tema. “Yo no ando molestando a la gente y tampoco quiero que a mí me molesten. Dicen que tu derecho comienza cuando empieza el mío, entonces, yo también tengo mi espacio y no quiero que lo invadan”, sentenció Herrera.

Cabe mencionar que el exjugador de Real Garcilaso espera que se tomen cartas en el asunto. “No es competencia de la FPF o de los equipos. No es responsabilidad de ellos, estos actos tienen que ser sancionados. Estoy seguro de que, si en un estadio haces estipular la ley, esto va a empezar a cambiar. Si no seguimos haciendo de la vista gorda, esto no va a cambiar”, finalizó.