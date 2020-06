Felipe Cantuarias pide explicación a dueños de Sporting Cristal ante posible sanción FIFA [VIDEO]

Felipe Cantuarias y Federico Cúneo, expresidentes de Sporting Cristal, viene criticando a los actuales dueños del club rimense. Y es que, en una nota del Diario Gestión, Joel Raffo, señaló que mantienen el negocio de intermediarios/agentes de jugadores y podría haber una sanción de parte de la FIFA.

El expresidente de Sporting Cristal escribió en Twitter. "Pasan los días y el señor Joel Raffo de Sporting Cristal no aclara la denuncia hecha por el Past-Presidente Federico Cúneo. Ayer preguntado en RPP no quiso responder. Con respeto le exigimos respuesta", posteó Felipe Cantuarias.

Luego agregó. "En entrevista en Gestión, el señor Joel Raffo señala que siguen en negocio de intermediarios/agentes de jugadores con su socio Carlos Gonzales, y además son dueños de Sporting Cristal. Como denuncia Federico Cúneo, esto podría generar sanciones a nuestro club por infringir normas FIFA", comentó.

"Cuando asumieron, ellos indicaron que dejaban el negocio de agencia e intermediación de jugadores para evitar infringir normas FIFA,por eso la exigencia de que respondan porque ellos lo dijeron. No entiendo el alboroto, si no tienen conflicto salen lo aclaran y ya, no te parece?", escribió Cantuarias.

Asimismo, Federico Cúneo aprovechó su red social para mostrar su molestia por el manejo que tiene Sporting Cristal. "muy claro, en el artículo revela la estrategia y reconoce que son agentes lo que no está permitido. Vender jugadores, generar resultados económicos y olvidarse de ganar campeonatos, eso es lo que yo entiendo de lo visto hasta ahora. Así perdimos el campeonato 2019", agrega.

Joel Raffo es el representante de la nueva directiva de Sporting Cristal desde mediados del 2019. La empresa, Innova Sports compró al cuadro bajopontino.

Actualmente, Sporting Cristal es dirigido por Roberto Mosquera. A inicios de año participó de la Copa Libertadores donde fue eliminado en segunda fase por Barcelona de Ecuador.