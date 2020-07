Álvaro Ampuero vuelve al Perú y analizará ofertas para continuar su carrera

Ganarse un lugar en el complicado fútbol de Azerbaiyán no fue fácil, pero tiene la ilusión de seguir por muchos años fuera del Perú. Álvaro Ampuero llegará a Lima en los próximos días para analizar su futuro con el objetivo de seguir en el exterior.

El lateral llegó en el 2019 al Zira FK y aunque los primeros meses fue todo complicado, lo aprendido con el tiempo espera poder continuar su carrera en Azerbaiyán o en todo caso otro club europeo.

"vuelvo en estos días a Perú, pero mi objetivo es mantenerme por acá o seguir mi carrera en alguna liga europea. Todo eso lo analizaré con mayor calma en Lima", dijo en Radio Ovación.

Ampuero contó detalles de como se juega en Azerbaiyán. "Si hacemos una comparación con el fútbol peruano diría que en Perú hay más técnica, pero acá se juega más fuerte, rápido y con harta fricción. Yo jugué como lateral izquierdo en el Zira, pero también lo hice como stopper por izquierda, tomando en cuenta que el equipo a veces jugaba con el 3-5-2, y también me fue bien. En todo momento me acoplé al sistema que empleaba el entrenador".

Por último contó lo raro de las costumbres del país, aunque todo tiene que tratarse con mucho respeto."Fue algo diferente por las propias costumbres que existen en ese país, sobre todo, con el tema religioso. Por ejemplo, tienen como ritual rezar en el entretiempo de los partidos y uno tiene que ser respetuoso de todas esas cosas. ¿Cómo me fue con las comidas? No se come mal, pero de hecho que se extraña la comida peruana".