Vía GOL PERÚ, Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO juegan hoy desde el Estadio Nacional [GUÍA TV]

Vía GOL PERÚ, Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con transmisión de GOL Perú (ex CMD) de Movistar Deportes, juegan este martes 25 de agosto, a partir de las 2.15 p. m. (hora peruana), desde el Estadio Nacional de Lima por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2020. Revisa la guía de canales de televisión de tu operador de cable de preferencia para que vivas la emoción del partidazo del fútbol peruano. Asimismo, sigue el MINUTO x MINUTO con todos los horarios del mundo y la reproducción de los goles en video por la web del diario Libero.pe.

No será solo un partido más de la Liga 1, sino el encuentro que las miradas sugieren más atención. Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán esta tarde en el Estadio Nacional. El choque de esta tarde mostrará, además, los duelos personales que habrán en la cancha. Merlo vs Rubio, Cazulo vs Ascues, Herrera vs Quijada, Corozo vs Gómez y “Canchita” Gonzales vs Ballón.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo

Países Hora Perú 2:15 p. m. Estados Unidos 2:15 p. m. Colombia 2:15 p. m. Chile 3:15 p. m. Argentina 4:15 p. m. España 9:15 p. m. Ecuador 2:15 p. m. Bolivia 3:15 p. m. Venezuela 3:15 p. m. Uruguay 4:15 p. m. Paraguay 3:15 p. m. Brasil 5:15 p. m. México 3:15 p. m.

Los hinchas estarán a la expectativa si en su debut Patricio Rubio podrá romper la férrea defensa de Omar Merlo, otra atención inmediata será observar si Rubert Quijada detendrá el olfato goleador de Emanuel Herrera quien lleva anotados 7 goles a Alianza Lima.

En el mediocampo Christofer Gonzales luchará con Josepmir Ballón por la obtención del balón que de opción a la creación de fútbol. Washington Corozo deberá luchar con su velocidad para sobrepasar a Alexi Gómez por la banda y finalmente Jorge Cazulo batallará duro con un trajinador Carlos Ascues que les garantice a cualquiera de los dos equipos un triunfo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Christofer Gonzales - Josepmir Ballón

Alianza Lima vs. Sporting Cristal Christofer Gonzales Josepmir Ballón Partidos jugados 5 6 Goles 0 0 Tarjetas amarillas 2 1

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Jorge Cazulo - Carlos Ascues

Alianza Lima vs. Sporting Cristal Jorge Cazulo Carlos Ascues Partidos jugados 4 5 Goles 0 1 Tarjetas amarillas 0 4

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Washington Corozo - Alexi Gómez

Alianza Lima vs. Sporting Cristal Washington Corozo Alexi Gómez Partidos jugados 4 5 Goles 2 1 Tarjetas amarillas 0 4

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Patricio Rubio - Omar Merlo

Alianza Lima vs. Sporting Cristal Patricio Rubio Omar Merlo Partidos jugados 0 5 Goles 0 0 Tarjetas amarillas 0 4

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Emanuel Herrera - Rubert Quijada

Alianza Lima vs. Sporting Cistal Emanuel Herrera Rubert Quijada Partidos jugadores 7 6 Goles 2 0 Tarjetas amarillas 0 0

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 25 de agosto ¿Dónde? Estadio Nacional ¿A qué hora? 14:15 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? GOL Perú y GOLTV

Alineaciones probables del Alianza vs. Cristal

Sporting Cristal: Solís; Revoredo, Merlo, Chávez, Loyola; Távara, Calcaterra; Gonzales; Marchán, Corozo y Herrera.

Alianza Lima: Butrón; Escate, Rodríguez (Duclós), Quijada, Rosell; Cruzado, Ballón, Fuentes; Mora, Gómez y Rubio.

¿Qué canal transmite el partido de hoy entre Alianza vs. Cristal?

Perú: GOL Perú y GOLTV Latinoamérica.

Argentina: GOLTV Latinoamérica.

Bolivia: GOLTV Latinoamérica.

Chile: GOLTV Latinoamérica y Perú Mágico.

Colombia: GOLTV Latinoamérica.

Ecuador: GOLTV Latinoamérica.

México: GOLTV Latinoamérica.

Estados Unidos: Perú Mágico.

Uruguay: GOLTV Latinoamérica.

Venezuela: Perú Mágico y GOLTV Latinoamérica.

¿Dónde ver GOLPerú EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

GOL PERÚ Canales TV Movistar TV Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD) Movistar TV Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD) Star Globalcom Canal 14

¿Cómo ver Perú Mágico EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

PERÚ MÁGICO Canales TV Movistar TV (Perú) Canal 432 Movistar TV (Chile) Canal 432 DirecTV (Estados Unidos) Canal 431 Star Globalcom (Perú) Canal 18 Movistar TV (Chile) Canal 432, IPTV

¿Dónde ver Movistar Deportes EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Movistar TV (Perú): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar TV (Chile): Canal 786.

Movistar TV (Perú): Canal 3 (A y D) y Canal 703 (HD), Cable.

Star Globalcom: Canal 3

Movistar TV (Chile): Canal 786, IPTV.

Tabla de posiciones Liga 1 2020 - Torneo Apertura de Perú

Equipos PJ DIF Puntos 1. Ayacucho FC 7 +8 16 2. Alianza Universidad 7 +6 16 3. Binacional 6 +5 13 4. Universitario 7 +4 13 5. Sport Huancayo 7 +2 11 6. FBC Melgar 7 +1 11 7. Cienciano 7 +4 11 8. Municipal 7 +2 10 9. Cantolao 7 -3 10 10. Carlos Manucci 7 +1 9 11. Real Garcilaso 7 -1 9 12. UTC 7 -1 9 13. Sporting Cristal 7 1 8 14. San Martín 7 -3 8 15. César Vallejo 7 -1 7 16. Alianza Lima 6 -3 7 17. Sport Boys 7 -4 7 18. Carlos Stein 7 -6 5 19. Llacuabamba 7 -8 4 20. Atlético Grau 7 -4 3

¿Qué es el Sporting Cristal?

El Club Sporting Cristal S.A., conocido popularmente en el Perú como Sporting Cristal o simplemente Cristal y fuera del Perú como Sporting, es una institución deportiva peruana, ubicada en la ciudad de Lima y cuya principal actividad es el fútbol.

¿Qué es Alianza Lima?

El Club Alianza Lima, conocido popularmente como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva situada en Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por jóvenes que deseaban practicar deporte.

Estadio Nacional

El Estadio Nacional del Perú, denominado popularmente como Estadio José Díaz​, Estadio Nacional de Lima​ o simplemente Estadio Nacional, es un estadio multiusos ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Lima, perteneciente a la región capital peruana del mismo nombre.

¿Qué es la Liga 1 2020 de Movistar?

La Liga 1 2020 es la edición número 104 de la Primera División del Perú y la segunda bajo la denominación de Liga 1. La Federación Peruana de Fútbol organiza y controla el desarrollo del torneo a través de la Comisión Organizadora de Competiciones.