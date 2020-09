Gregorio Pérez: "Dos Santos pudo ir a otros clubes y al final eligió jugar en Universitario"

Universitario de Deportes sufría de un goleador desde hace años que Raúl Ruidíaz dejó el equipo. Este 2020, tiene a la sensación del torneo, Jonathan Dos Santos quien lleva 8 goles en la Liga 1.

Ante ello, Gregorio Pérez, extécnico de la U, resaltó el trabajo que hace su compatriota con la camiseta crema. “Jonathan Dos Santos es un delantero que sabe muy bien moverse en el área. Intuye muy bien lo que va a dar la jugada y por eso siempre está solo para anotar. Es un definidor por excelencia, gran profesional y solidario con el equipo”, manifestó en TVPerú Deportes.

Gregorio Perez, recordó que “A Dos Santos quise llevarlo a Tolima en 2018, pero no logró concretarse. Después cuando hubo la oportunidad para este año, hizo un gran trabajo Jean Ferrari. Logró convencerlo ya que muchos clubes lo querían y él aceptó a la 'U' sobre ellos”.

Luego, el experimentado entrenador uruguayo se mostró contento por el accionar de Dos Santos en la U. “Siempre tuvo la predisposición para venir a Universitario, Dos Santos sabía que era un club grande y quería jugar en un equipo así. Yo me alegro porque lo que hicimos está dando sus frutos y eso me pone contento. Me alegra por él y la 'U'”, señaló.

Como se recuerda, Gregorio Pérez no llegó a un acuerdo para continuar con Universitario y disolvió su contrato con la administración de ese entonces (Carlos Moreno).

El entrenador se encontraba en Uruguay cuando comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus. En su lugar llegó el argentino, Ángel Comizzo.