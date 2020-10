Presidente de Chavelines: "Ya cansa ver a clubes que suben a Liga1 y no cumplan con sus jugadores"

Sport Chavelines, que se quedó con las ganas de ascender a la Liga 1 en el 2019, sueña en grande: quiere lograr el ascenso y establecerse en Primera División, según palabras de su presidente Jean Acevedo.

"Nos estamos preparando en todas las área para llegar de la mejor manera a Primera", afirmó el titular del conjunto de Pacasmayo a 'Hora Punta' de Radio Ovación y, de paso, le tiró un palito a los clubes informales de la Liga 1.

"Hoy en día nos hemos convertido en un club formal porque no puede ser posible que hayan equipos en Liga 1 que estén pasando vergüenzas en el tema económico y logístico, ya basta de tanta informalidad y ver clubes que no cumplen con sus jugadores. Lamentablemente a veces no llega el que hace más mérito, pero luego estos mismos equipos terminan dando pena en Primera", disparó Acevedo.

A propósito del fixture de la Liga 2, el presidente de Chavelines no le tomó mucha importancia. "Acá si uno quiere salir campeón tiene que ganarle a todos, por ello no nos preocupamos qué rival nos tocó primero", aseguró.

"Considero que hemos diseñado un plantel para que todos sean considerado como titulares, tomando en cuenta que es un torneo corto y se pueden presentar lesiones o infectados por covid-19", abundó Acevedo, que anunció hace poco los fichajes de Robinson Matamoro y Christian Adrianzén.

Chavelines, que debutará el próximo 27 frente a Unión Comercio, cuenta en su plantel con jugadores experimentados como Johnnier Montaño, Carlos Orejuela, Crifford Seminario, Adrián Zela, Christian La Torre y Roy Jáuregui.