Wilmer Aguirre reveló que ya tiene acuerdo con Alianza Lima para la temporada 2021

A sus 37 años, Wilmer Aguirre vuelve a tener un nuevo desafío en su larga y dilatada carrera futbolística. El delantero afirmó que ya tiene un acuerdo con Alianza Lima para vestir sus colores: algunos detalles lo alejan, pero prácticamente es nuevo jugador íntimo.

"Se podría decir que casi casi. No pasa por un tema económico, hay algunos puntos que se arreglan en estos días, pero se podría decir que estoy casi por llegar a Alianza Lima", expresó el atacante a ESPN Perú.

Según expresó el 'Zorrito', uno de los principales temas que lo motivó a regresar a Alianza Lima fue el tema del descenso. Acotó que fue un dolor inmenso, pero a su vez, se presenta una bonita oportunidad para tentar el retorno a Primera División.

"¿Qué me motivó regresar a Alianza? Buscar que vuelva a Primera. Lo doloroso que fue ver a que descienda el equipo, fue lo que me impulsó. Va a ser un año bonito, lindo, para seguir entrando en la historia", acotó.

"Es un año de gloria que me he propuesto. Buscar ascender con Alianza y eso va a ser confortable para mucho. Por ahí, capaz, una revancha por el sinsabor del 2013, en donde fui muy criticado", subrayó.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo por parte de los hinchas de Alianza Lima quienes han aplaudido del retorno de uno de los jugadores más emblemáticos de la institución 'blanquiazul' en los últimos años.

"Agradecimiento total por el apoyo, por ese sentimiento que me lo demuestran en cada mensaje. No me lo esperaba. Estoy seguro, en el caso de que pueda volver a Alianza, vamos a empujar el barco hacia un solo lado", concluyó.

Alianza Lima | Caso en el TAS

El plantel dirigido por Carlos Bustos se viene entrenando virtualmente, todavía no cuentan con el permiso respectivo para hacerlo de manera presencial, con miras al inicio de la Liga 2.

Nadie de los elementos 'blanquiazules' quiere distraerse entorno a la resolución que pueda emitirse en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ya que podría ser contraproducente.

El presente de Alianza Lima es jugar Segunda División, y si llega a obtener el aval del ente internacional para jugar Primera División, sobre el momento actuarán. Mesura es la palabra que ha invadido el interior del club de La Victoria.

EL DATO

LÍBERO pudo conocer que Wilmer Aguirre acudirá hoy a las oficinas de Alianza Lima para estampar su rúbrica. El club 'blanquiazul' anunciaría hoy su fichaje.