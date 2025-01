Flavio Maestri dio detalles sobre el incidente con el 'Tigrillo' Navarro

"Se comentó tanto eso (sobre el incidente)", inició Maestri. "¿Acaso se exageró?", preguntó Arévalo. "Se exageró un poco. Yo fui a hablar con él personalmente. Yo siempre digo, respeto a todo el mundo como se tiene que hacer y me gusta ser respetado. No lo sentí en ese momento con él", respondió Maestri.

Flavio: No, no. Se metió con mi familia. Nombró a mi padre. Cuando tocan a mi familia, yo salto y me pongo como león, como cualquiera ¿no? Fui arreglar el tema personalmente con él y quedó allí. Felizmente que lo arreglamos personalmente, como tenía que ser, y ahí quedo. Me lo he cruzado alguna vez (luego del incidente) y hemos conversado. Todo bien.