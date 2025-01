Alianza Lima envía un claro mensaje tras polémica en torno a Hernán Barcos

Como es de conocimiento público, la interna de Alianza Lima se ha visto afectada tras los rumores que propinó el ex futbolista de Universitario de Deportes, Alfonso 'Puchungo' Yáñez . Específicamente, con relación al delantero Hernán Barcos tras un supuesto maltrato a los juveniles del club 'victoriano'.

Resulta, que 'Puchungo' informó en el programa "PBO Campeonísimo" que había un malestar en los camerinos de Alianza Lima, el cual habría sido generado por Hernán Barcos. Adicional a ello, se indicó que muchos de los referentes del equipo ya se sentían incómodos por esta situación y que aún no había sido resuelto.

"A mí me han dicho que (Barcos) se está yendo de boca, que está agrandado. Y que dos a tres referentes, referentes de Alianza Lima, no están contentos. Ojalá que lo arreglen porque ya ha levantado varios 'bracitos' cuando no le han dado pase", manifestó 'Puchungo' Yáñez en "PBO Campeonísimo".