Agente de Dos Santos señaló que el delantero tiene ofertas de Chile, Uruguay y Brasil

"El futuro en el fútbol es incierto. No hay un futuro cierto para Jonathan. Es jugador libre en diciembre. Escuchará ofertas de Uruguay, Brasil y Chile. La gente de Universitario no se ha comunicado con nosotros oficialmente", indicó Rafael Monge a Fútbol como Cancha

Rafael Monge resaltó que no se comunicó con alguien de Universitario, pero Dos Santos se encuentra agradecido por todo lo que vivió en el club y le gustaría regresar al club.

"El entrenador (Gregorio Pérez) se llevó muy bien (con Dos Santos). Se ve con buenos ojos, pero la verdad es que no hay nada. Se debe a Querétaro y no hemos hablado de su futuro. A Universitario le gustaría volver en algún momento de su carrera porque lo trataron de maravilla, fue una etapa linda para él, pero, en el presente, no se ha hablado del tema", explicó.