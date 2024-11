Universitario: hinchas esperan grandes jales para la temporada 2022

Los seguidores de Universitario de Deportes empiezan a pensar en grande para la próxima temporada gracias a los cambios que han surgido en el club y que esperan sea algo beneficioso. Además, también en redes sociales pidieron un nombre en específico y en el club crema no se disgustan del pedido de los hinchas.

Varios hinchas 'merengues' mencionaron a Álvaro Barco, actualmente en la Universidad de San Martín, quien dejaría la institución una vez culmine su contrato con los 'santos'. Luego de conocerse que no seguirá en el club albo, los hinchas de Universitario no ven con malos ojos que llegue a Ate además que el mismo Barco es ex jugador y confeso hincha crema.