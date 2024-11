'Cuto' Guadalupe : “Sentí que me moría, he vuelto a nacer y aprovecharé esta oportunidad”

“Han sido momentos duros. Es el momento más duro de mi vida. Muchas veces uno cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte, ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil”, comentó 'Cuto' Guadalupe para el Trome.