Buenas noticias: Operación del 'Cuto' Guadalupe fue exitosa

"Quiero contarles que el día de ayer me operaron, gracias a Dios todo salió bien, gracias a ustedes, a sus oraciones, preocupaciones, las disculpas del caso a los que no he podido contestarles, sé que mucha gente me ha escrito a mi telefono, a Instagram a todas mis redes, pero quiero decirles que Cuto esta mas fuerte que nunca, siempre manteniendo la fe porque la fe es lo mas lindo de la vida", señalo Guadalupe.