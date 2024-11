Lobatón contó el por qué no llegó al fútbol colombiano: "Mi esposa amenazó con separarnos"

Una de las preguntas que muchos hinchas del fútbol peruano se hacen es el ¿Por qué Carlos Lobatón no llegó a emigrar al extranjero?, pero resulta que el excapitán de Sporting Cristal sí tuvo algunas ofertas de varios equipos del continente sudamericano.

En primera instancia, el popular 'Loba' aseguró que cuando tenía la opción de llegar a Rosario Central de Argentina, pero al momento de comentarle a Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo en ese entonces de la institución rimense, el 'Ciego' le dijo que no era una buena idea porque iba a jugar el descenso.

"Tuve ofertas pero no muy concretas, ya que me decían que tengo que hablar con los clubes y eso me daba a entender que no eran buenas. Tuve una de Rosario Central, el equipo tenía 15 puntos abajo e iba a pelear la baja y cuando voy al club y le comentó a Juan Carlos Oblitas me dice "no seas p….." estás en Cristal, un equipo que va a jugar Copa Libertadores y ¿vas a irte a disputar el descenso? El otro año vas a irte a segunda, ¿estás pensando?", contó en el programa 'La Fe de Cuto'.

Asimismo, Lobatón también explicó que cuando terminó la Copa América 2011, San Lorenzo se interesó en él, y al consultarle a Malingas Jiménez sobre cómo era el 'Cuervo', se dio con la sorpresa que no hacían una buena gestión con los pagos.

"Después de la Copa América 2011 tuve una de San Lorenzo, y ahí estaba Malingas y le pregunto ¿Qué tal el equipo?, me dice que todo bien, tiene una gran hinchada y es uno de los importantes de Argentina, pero yo le consulto sobre lo económico y me responde que hacen un contrato por 100 y me pagan 50, mientras que la otra parte me la quedan debiendo, y pensando en mi familia preferí quedarme", señaló.

Carlos Lobatón y el por qué no llegó a Colombia

Finalmente, Carlos Lobatón confesó que una de las razones por las que no llegó al fútbol colombiano fue por su esposa, ya que cuando le hizo la consulta sobre poder llegar a dicho país, su conyugue le dijo que si arribaban a tierras cafeteras iban a separarse.