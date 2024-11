Lobatón fue elegido capitán de Perú antes que a Claudio Pizarro, reveló exfutbolista

Por esa razón, cuando a Perú le tocó disputar su primer partido ante Colombia por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el 'Tigre' decidió darle la cinta de capitán al mediocampista y no al 'Bombardero de los Andes' que también iba a arrancar de titular.

“Ricardo me nombra capitán de la selección en el inicio de las Eliminatorias (Rusia 2018) con Claudio Pizarro de titular. Yo le dije que el capitán era Claudio y Gareca me responde que el capitán era yo”, comentó el ex mediocampista en 'La Fe el Cuto' del Trome.