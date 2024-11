Johnny Vegas contó que exjugador uruguayo lo amenazó: "Peruano, te voy a matar"

Perú decidió apostar por un juego conservador y aprovechar los espacios de Uruguay para atacar. El duelo fue tenso, la celeste dejó todo en el campo para lograr anotar, pero no pudieron con la defensiva nacional y Johnny Vegas. El partido terminó igualado sin goles.

Johnny Vegas atajó en el Centenario

"Me decían: “Te vamos a matar”. Ni caso les hice porque eso siempre pasa en el fútbol. Soy del Callao, he jugado en los Barracones, qué miedo iba a tener", contó Vegas a El Popular.

"En un centro, Federico Magallanes salta y me grita: “Peruano, te voy a matar”. No me callé y le respondí: “Está bien, nos matamos los dos", agregó el exarquero de la Selección Peruana.