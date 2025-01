ÚLTIMA HORA: Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Jean Deza

Recordemos, que este hecho generó que se dé una orden de impedimento del país para Jean Deza, medida que fue aceptada por el mismo jugador. De hecho, el exseleccionado peruano se pronunció en redes sociales al ser catalogado como "no habido".

"Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona", se lee en el comunicado del 7 de enero de Jean Deza.