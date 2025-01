Fossati termina con los sueños de Christian Cueva como cantante con fuerte mensaje

“Lo he visto cantar, algunos videitos me han mostrado, como cantante es un buen playmaker me parece, como cantante se muere de hambre (risa), pero él la tiene clara: o se dedica a full, que eso no quiere decir que después no pueda salir con su pareja o hasta cantar con ella, eso es otra cosa, pero la parte profesional él no lo puede descuidar un minuto, sino no vuelve más el Cueva que todos conocimos”, respondió.