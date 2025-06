¡No es Alianza Lima! Reimond Manco reveló el equipo del que es hincha: "Le tengo cariño..."

Al surgir de sus divisiones menores, el aficionado peruano relaciona siempre a Reimond Manco con Alianza Lima y pese a que en reiteradas oportunidades ha dicho que tiene aprecio por la blanquiazul, este no sería el primer amor futbolístico del ex 'Jotita'.

A través de una entrevista para el programa de YouTube, Tampoco Tampodcast, el popular 'Rei' confesó que siente cariño por otro club que no es el elenco victoriano.

La respuesta surge cuando Kenji Fujimori le hizo una pregunta sobre si le hubiese gustado retirarse en Alianza Lima y es ahí donde el exfutbolista confesó su simpatía de niño por el Sport Boys del Callao.

"Yo siempre he sido hincha de Alianza Lima desde que juego en Alianza, pero yo siento un cariño especial por Boys. Mi abuelo me llevaba mucho al estadio Miguel Grau, por eso tengo muchos sentimientos hacia Boys. Si me preguntas, me hubiese gustado retirarme en Alianza o en Boys", dijo Manco, quien además reveló que fue feliz cuando militó en la 'Misilera' durante la campaña 2019.

Video: Tampoco Tampodcast.

"Tuve la oportunidad de jugar en Sport Boys. Fueron seis meses, pero los mejores seis meses de los últimos 10 años de carrera", agregó el exjugador, quien también felicitó a la actual dirigencia del cuadro porteño.

Reimond Manco jugando por Sport Boys.

"El Boys es otro sentimiento. Me da mucha alegría ver que el Boys se está manejando de una manera mejor. Quiero felicitar a su administrador Alcócer, que está haciendo las cosas bien, porque el Boys era un desastre. Falta que se empiecen a poner en línea los jugadores para que el Boys esté donde tenga que estar. Vamos Boys", culminó.